Николай Кошкин назначен на должность генерального директора московского «Динамо»

31 мая состоялось заседание Общего собрания учредителей московского «Динамо». Решением ОСУ на пост Генерального директора клуба был утвержден Николай Кошкин, сообщает пресс-служба.

«Для меня большая честь присоединиться к команде московского «Динамо». «Динамо» — это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это еще и большой бренд. Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня — укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров», — приводит слова Кошкина сайт «Динамо».

С 2017 по 2021 год Николай Кошкин являлся Начальником Управления маркетинга в Федерации Хоккея России, после чего работал в футбольном клубе «Локомотив» на должности заместителя генерального директора.