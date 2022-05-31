Нападающие Михайлис и Асетов приняли квалификационные предложения «Барыса»

Нападающие сборной Казахстана Никита Михайлис и Алихан Асетов приняли квалификационные предложения «Барыса». Права на игроков закреплены за клубом, сообщает сайт команды.

Михайлис стал лучшим бомбардиром «Барыса» в прошлом регулярном чемпионате КХЛ. Он записал в свой актив 44 (18+26) балла в 47 встречах. В пяти играх плей-офф Никита заработал 2 (1+1) балла.

Асетов в минувшем сезоне КХЛ сыграл 37 матчей, за которые набрал 9 (4+5) очков. Этот результат стал для Алихана лучшим в карьере в лиге.