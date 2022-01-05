Никитин рассказал об ошибках «Локомотива» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

«Интересная игра. Сегодня как команда мы показали хоккей хорошего уровня, но индивидуальные ошибки перечеркивали эти усилия. Парни молодчики, нашли в себе силы. Матч складывался против нас.

Есть позитивные моменты — это командный хоккей. Есть те вещи, которые нужно исправить — это индивидуальные ошибки. Готовимся дальше. Есть такая пословица: курочка по зернышку клюет. Сегодня хороший момент, что игра так складывалась против нас. Мы смогли забрать это очко. Но, наверное, те индивидуальные ошибки, которые совершали, они перевесили, поэтому Челябинск забрал два очка», — приводит слова Никитина пресс-служба «Трактора».

«Трактор» набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. У «Локомотива» 55 очков и седьмая позиция в Западной конференции.