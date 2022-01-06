Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Пары плей-офф КХЛ на Западе и Востоке на 5 января. Текущий расклад

00:04

После матчей игрового дня в КХЛ 5 января потенциальные пары плей-офф выглядят так:

Запад

СКА (1) — «Динамо» Мн (8)

«Динамо» М (2) — «Локомотив» (7)

«Йокерит» (3) — «Спартак» (6)

ЦСКА (4) — «Северсталь» (5)

Восток

«Трактор» (1) — «Барыс» (8)

«Металлург» (2) — «Нефтехимик» (7)

«Ак Барс» (3) — «Сибирь» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Авангард» (5)

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ заканчивается 1 марта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Павел Климовицкий все материалы автора
Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
МИД ФРГ прокомментировал шествие в честь Бандеры на Украине
0
Реклама