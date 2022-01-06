Пары плей-офф КХЛ на Западе и Востоке на 5 января. Текущий расклад
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После матчей игрового дня в КХЛ 5 января потенциальные пары плей-офф выглядят так:
Запад
СКА (1) — «Динамо» Мн (8)
«Динамо» М (2) — «Локомотив» (7)
«Йокерит» (3) — «Спартак» (6)
ЦСКА (4) — «Северсталь» (5)
Восток
«Трактор» (1) — «Барыс» (8)
«Металлург» (2) — «Нефтехимик» (7)
«Ак Барс» (3) — «Сибирь» (6)
«Салават Юлаев» (4) — «Авангард» (5)
Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ заканчивается 1 марта.
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