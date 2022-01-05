Кожевников считает, что матч «Барыс» — «Металлург» надо было переносить
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с матчем «Барыс» — «Металлург».
«В этой ситуации вина лежит на КХЛ. Зачем было рисковать? Конечно, игру надо было переносить. Ситуация непростая. Я не понимаю, зачем было это делать. КХЛ надо принять данную ситуацию к сведению. Не стоит играть дома. Пускай сейчас «Барыс» играет на выезде, например. Так всем будет спокойнее», — сказал Кожевников «СЭ».
«Барыс» одержал победу над «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.
Встреча проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, которое было введено из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.
Хоккеисты «Металлурга» больше часа ждали вылета из Казахстана в Россию после матча регулярного чемпионата.
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