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Никитин — о победе над «Динамо»: «Нужно было не только грамотно сыграть, но и не дать шанса»

11 октября, 23:06
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:1).

— Тяжелая была игра, не скажу, что было много моментов как в наши, так и в ворота «Динамо». Думаю, что со второго периода стали играть дисциплинированнее, поэтому и победили. У «Динамо» достаточно мастеров, и здесь нужно было не только грамотно сыграть, но и не дать шанса. Поэтому ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно, — цитирует тренера сайт «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/175041-aleksey_kudashov____legko_pozvolyaem_soperniku_zabivat___

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Иван Шитик все материалы автора
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