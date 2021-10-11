Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:1).

— Тяжелая была игра, не скажу, что было много моментов как в наши, так и в ворота «Динамо». Думаю, что со второго периода стали играть дисциплинированнее, поэтому и победили. У «Динамо» достаточно мастеров, и здесь нужно было не только грамотно сыграть, но и не дать шанса. Поэтому ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно, — цитирует тренера сайт «Динамо».