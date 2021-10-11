Сергей Федоров: «Хотим становиться не только лучше, но и солиднее»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:0).

— Упорная, хорошая игра. Обе команды прессинговали, создали много моментов. Думаю, что счет не по игре — должно было быть больше заброшенных шайб. Но так сложилась игра. Считаю, что мы выполнили план на игру, особенно, что касается игры без шайбы. Были ошибки, без них никуда, но это игра ошибок. Это хоккей — очень быстрая игра. Соперник был очень хорошим. Наших ребят с победой, процесс идет. Мы работаем дальше, мы хотим становиться не только лучше, но и солиднее: доигрывать каждый момент, правильно распоряжаться каждой шайбой.

— Можно ли сравнить «Спартак» с «Куньлунем»? Придавало ли дополнительных эмоций желание так сказать «отмазаться» за результат матча с «Куньлунем», ЦСКА был сегодня очень собранным.

— Это два разных соперника. Но и «Куньлунь», и «Спартак» — очень мобильные команды, умеют играть с шайбой. Если говорить о предыдущем матче, то мы не забили в тех моментах, которые были у нас в начале игры. Потом от нас ушла игра, и не потому, что мы плохо играли без шайбы — мы не совсем удачно сыграли с шайбой и заработали несколько ненужных удалений, которые прервали наш командный ритм. Сегодня дерби, сегодня другой соперник. Нельзя сравнивать эти команды, недооценивать кого-то из соперников. Мы к каждой игре готовимся, как уже много раз говорил и буду говорить — мы обращаем внимание на те моменты, которые можем контролировать, то есть на свою игру, на себя.