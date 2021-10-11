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Кудашов — о поражении от «Локомотива»: «Очень легко позволяем сопернику забивать голы»

11 октября, 23:03
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

— Поздравляю «Локомотив» с победой. Соперник сыграл организованно, не дал создать нам много моментов и реализовал наши ошибки. Важна была первая шайба, когда было непонятно, кто владеет преимуществом. Мы не смогли наиграть больше, чем на один гол.

— «Динамо» проиграло 3 из 4 последних игр. Есть ли что-то общее у этих игр?

— Очень легко позволяем сопернику забивать голы.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/175041-aleksey_kudashov____legko_pozvolyaem_soperniku_zabivat___

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Иван Шитик все материалы автора
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