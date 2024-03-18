Никитин — о второй победе над «Авангардом»: «Если хочешь двигаться вперед, то нужно проходить медные трубы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу над «Авангардом» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (7:0).

«Мы выдержали темп. Задача на третий период была простая: не потерять импульс. Я никогда не комментирую игру соперников, мы всегда относимся с уважением. Серия только началась, мы просто готовимся к следующей игре. Мы люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но если хочешь двигаться вперед, то нужно проходить медные трубы. Кто может справляться с таким психологическим фактором, тот и идет дальше», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0. В матче, который прошел 16 марта, ярославская команда обыграла омичей в овертайме (2:1). Третья игра между клубами пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.