«Трактор» в овертайме победил московское «Динамо» и увеличил преимущество в серии
«Трактор» на выезде одержал победу над московским «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.
В основное время за московскую команду дублем отметился Никита Гусев и еще по голу забили Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский. У клуба из Челябинска отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родуолд и Антон Бурдасов. Гол в первом овертайме забил Александр Шаров.
«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)
Голы: Шабанов — 2 (Юртайкин), 10:22 — 0:1. О`Делл — 3 (бол., Пакетт, Уил), 12:07 — 1:1. Антипин — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 18:40 — 1:2. Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 24:07 — 2:2. Родуолд — 1 (Робинсон, Котляревский), 28:16 — 2:3. Бурдасов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 35:20 — 2:4. Гусев — 3 (Ожиганов), 42:53 — 3:4. Рашевский — 5 (Менелл), 45:52 — 4:4. Шаров — 2 (Яруллин, Блажиевский), 73:44 — 4:5.
Вратари: Коновалов (Моторыгин, 35:20) — Фукале.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 50 (14+16+10+10) — 30 (6+9+7+8).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
18 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9975 зрителей
Счет в серии: 0-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 7
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|4 : 5 ОТ