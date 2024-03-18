«Трактор» в овертайме победил московское «Динамо» и увеличил преимущество в серии

«Трактор» на выезде одержал победу над московским «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

В основное время за московскую команду дублем отметился Никита Гусев и еще по голу забили Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский. У клуба из Челябинска отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родуолд и Антон Бурдасов. Гол в первом овертайме забил Александр Шаров.

«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

Голы: Шабанов — 2 (Юртайкин), 10:22 — 0:1. О`Делл — 3 (бол., Пакетт, Уил), 12:07 — 1:1. Антипин — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 18:40 — 1:2. Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 24:07 — 2:2. Родуолд — 1 (Робинсон, Котляревский), 28:16 — 2:3. Бурдасов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 35:20 — 2:4. Гусев — 3 (Ожиганов), 42:53 — 3:4. Рашевский — 5 (Менелл), 45:52 — 4:4. Шаров — 2 (Яруллин, Блажиевский), 73:44 — 4:5.

Вратари: Коновалов (Моторыгин, 35:20) — Фукале.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 50 (14+16+10+10) — 30 (6+9+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

18 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9975 зрителей

Счет в серии: 0-2