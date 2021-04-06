Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат третьего матча финала плей-офф Западной конференции против СКА (5:2, 3-0).

— В первом периоде вы выглядели не очень убедительно. О чем говорили в перерыве?

— Мы немного вальяжно играли в первом периоде. Попросили ребят сконцентрироваться, они молодчики, — цитирует тренера сайт СКА.

— Почему Кемпе поставили в звено к Сергееву и Андронову?

— Марио пропустил две игры. Ребят нужно держать в тонусе, поэтому он играл сегодня.

— Третье звено в таком сочетании раньше не выходило. Чем руководствовались при его создании?

— У нас особого выбора не было. Пять легионеров, Лайпсик отдыхал, поэтому вместо Сошникова поставили Кемпе, а Сошникова в первое звено.

— Впервые за ваши две последние серии выиграл не тот, кто забил первым. Это серьезный импульс для команды?

— Повторюсь: это журналисты создали такую ситуацию. Мы и в сезоне не раз отыгрывались. Для хорошей команды это нормально.

— Вы в 2015 году были в штабе, когда команда проиграла СКА после 3:0 в серии. Какой урок извлекли?

— Жизнь такая штука, нужно постоянно учиться. Нужно знать историю, чтобы не повторить глупостей. Это было не так давно, многие ребята помнят, дополнительно не будем озвучивать.