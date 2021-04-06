Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги третьего матча финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (2:5, 0-3).

— Сегодня забили дважды, были хорошие шансы еще отличиться. Будем разбираться, были провальные семь минут в начале второго периода: соперник забил и довел матч до победы. Мы старались, забили гол в третьем, но пропустили в пустые.

Большое спасибо болельщикам за атмосферу: переживали, гнали вперед, поэтому команда играла до конца, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Не считаете ли вы, что такое поражение может прибить команду? Все же забили, был хороший первый период, но ЦСКА все равно выиграл.

— Большинство и меньшинство — вот в чем нужно добавлять. Моменты вроде бы были, но забивать нужно, что сделал соперник. Психология? СКА уже проигрывал 0:3 и проходил дальше. В таких ситуациях и проверяется характер команды.

— Что сломалось во втором периоде?

— Нужно проанализировать, поговорить с ребятами.

— Очень много было выходов из своей зоны через центр, так ЦСКА и сравнял счет. Почему решили делать именно так?

— Все по ситуации. Первый гол ЦСКА — там немного неточный пас был, технический брак, а так моментами через центр хорошо выходили, никаких проблем не было.

— Только в третьем периоде полезли на пятак. Почему не раньше?

— Я бы так не сказал, мы изначально агрессивно играли. Кроме семи минут второго периода действовали без прокатов, были столкновения на каждом участке. Первый и третий периоды в зачёт в этом плане.

— Что делал «Локомотив» такого, чего пока не делаете вы?

— Пока на эту тему не думал, мы всегда отталкиваемся от своей игры.