Никита Щитов: «Не верю, что «Ак Барс» покажет чемпионский хоккей в плей-офф»

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил перспективы «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

«Хоккей меняется, становится более атакующим, происходит смена поколения тренеров. В прошлом сезоне «Торпедо» с атакующим хоккеем победило «Динамо», играющее от обороны. Не верю, что «Ак Барс» покажет чемпионский хоккей в плей-офф. Сейчас в принципе все команды равны, а дальше пройдет тот, кто будет более хладнокровен и раскован в атаке, у кого лучше сыграют вратари. Пришло то время, когда игра в атаке будет приносить результат, и зрителям хочется на это смотреть», — приводит слова Щитова «РБ Спорт»

На данный момент клуб из Казани занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 61 матче.