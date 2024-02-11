Трансляция игры «Авангард» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 13.45

«Авангард» на территории домашней «G-Drive Арены» в городе Омск примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 февраля. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Авангард» — «Сибирь» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало — в 13.45 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск.

Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Авангард» главного тренера Михаила Кравеца находится на втором месте с 84 очками после 60 матчей в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» под руководством Сергея Кривокрасова набрала 60 баллов и идет на 10-й строчке на Востоке после 62 встреч.

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