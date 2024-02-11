Канарейкин назвал главное открытие сезона КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин назвал нападающего «Металлурга» Никиту Гребенкина главным открытием ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Знаете, прогресс виден у молодых магнитогорских ребят, в Ярославле очень много талантливых хоккеистов. Если все-таки выбирать одного, то для меня открытием стал Гребенкин. В этом сезоне виден его прогресс. У парня отличные данные: габаритный и быстрый. Думаю, он ставит перед собой высокие цели и задачи, а главное, он к ним стремится. Его пригласили в сборную России. Очевидно, что следующая цель у него — отъезд в Национальную хоккейную лигу, и теперь он будет стремиться к ней», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гребенкин провел 60 игр, в которых набрал 37 (17+20) очков. «Металлург» лидирует в Восточной конференции.