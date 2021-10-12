Никита Гусев вернулся в СКА

СКА на своем официальном сайте объявил о возвращении Никиты Гусева. Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В СКА Гусев будет выступать под 97 номером. Он играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 год и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104 + 214) очков.

29-летний хоккеист выступал в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».

В 20 играх за «Дэвилз» в сезоне-2020/21 Гусев отметился 5 (2+3) очками, аналогичную статистику он показал в 11 играх за «Пантерз».