Нападающий «Ак Барса» Коваленко забил гол головой. Видео

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко на 33-й минуте открыл счет в матче с «Салаватом Юлаевым». Гол форварда казанцев получился действительно необычным. Вратарь уфимцев Юха Метсола отбил бросок Дмитрия Кагарлицкого из убойной позиции, но шайба попала в голову Коваленко и срикошетила в ворота.

После второго периода «Ак Барса» выигрывает у «Салавата Юлаева» — 1:0.