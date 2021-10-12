Нападающий «Ак Барса» Коваленко забил гол головой. Видео
12 октября, 18:28
Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко на 33-й минуте открыл счет в матче с «Салаватом Юлаевым». Гол форварда казанцев получился действительно необычным. Вратарь уфимцев Юха Метсола отбил бросок Дмитрия Кагарлицкого из убойной позиции, но шайба попала в голову Коваленко и срикошетила в ворота.
После второго периода «Ак Барса» выигрывает у «Салавата Юлаева» — 1:0.
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