Радан Ленц покинул «Амур»

«Амур» и нападающий Радан Ленц расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Радана за проделанную работу и желаем удачи и успехов на Олимпиаде», — говорится в сообщении.

30-летний чех выступал за «Амур» с прошлого летом. В нынешнем сезоне он провел 49 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

Ленц всю карьеру выступал в Чехии. В предыдущем сезоне он играл за «Либерец».