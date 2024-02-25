«Нефтехимик» победил «Сочи» благодаря дублю Точилкина

«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У клуба из Нижнекамска отличились Артем Сериков, Герман Точилкин, оформивший дубль, Дмитрий Соколов и Александр Дергачев. За сочинскую команду голы забили Николай Чебыкин и Джесси Грэм.

«Нефтехимик» набрал 69 очков за 68 матчей регулярного чемпионата и занял 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 53 очками расположился на 10-й позиции в таблице «Запада». Обе команды не смогли выйти в плей-офф КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Сериков — 4 (Селезнев, Жукенов), 14:15 — 0:1. Точилкин — 3, 23:39 — 0:2. Чебыкин — 8 (бол., Криштоф, Грэм), 25:42 — 1:2. Соколов — 16 (Митякин), 29:07 — 1:3. Грэм — 9 (Рассказов), 29:55 — 2:3. Дергачев — 18 (Белозеров, Хлыстов), 34:11 — 2:4. Точилкин — 4 (Митякин), 55:03 — 2:5.

Вратари: Бердин (Богданов, 40:00) — Долганов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 37 (9+11+17) — 37 (10+18+9).

Судьи: Кочетов, Шувалов.

25 февраля. Сочи. ДС Большой. 4295 зрителей.