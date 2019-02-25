Ник Шор: "Сумасшедшая первая игра!"

Нападающий "Металлурга" Ник Шор после игры с "Салаватом Юлаевым" (2:1 ОТ) - о стартовом матче Кубка Гагарина продолжительностью сто минут. Также форвард рассказал, за счет чего удалось переломить ход неудачно складывающегося поединка.

- Сумасшедшая первая игра! Теперь нужно сделать правильные выводы, быстро перестроиться и готовиться к следующему матчу.

- Расскажите о первом периоде. Чувствовалась некая нервозность в игре команды.

- Мы просто старались зацепиться за свою игру. Конечно, можно было и лучше начать, но мы в итоге победили! В данный момент только это имеет значение!

- Что нужно для победы в следующей игре?

- Думаю, что надо лучше исполнять. Мы знаем, чем хорош соперник и чем хороши мы. (Юрий Ширинкин)

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