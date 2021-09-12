Дмитрий Квартальнов: «Нам всем надо добавлять»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:5) и разобрал игру команды в обороне.

— Инициативу перехватили минчане. Они создали много моментов, сколько было — столько и забили. Мы вели в счете до первой ошибки, можно было доиграть, но не получилось. Будем готовиться дальше.

— Сказалось ли удаление Кэмпфера на действиях защиты в концовке третьего периода?

— Да. Мы играли потом в пять защитников, Михаил Глухов ушел в оборону. Нужно было где-то помочь защитникам, но нападающие не смогли этого сделать.

— У «Ак Барса» две победы в шести играх. Как собираетесь исправлять ситуацию?

— Нам всем надо подумать. Тренерам, игрокам, всем-всем. Добавить во всех линиях. Нужно понимать всю сложность ситуации.

— С чем связываете такое большое количество ошибок в защите?

— Вообще игра состоит из ошибок. Не могу сказать, что их было очень много. В конце оборона чуть «поднаелась», и были допущены ошибки. Надо работать, исправлять это дело.

— С чем в первую очередь связаны сложности? Команда не сыгралась?

— Мы хотели иначе сыграть в атаке. Во втором периоде переломили ход игры, повели в счете. Можно было сыграть по счету. Но нужно было дотерпеть без Кэмпфера. Случился второй гол, и игра немного сломалась. Не могу сказать, что мы развалились. Забили практически все свои моменты, но отдали инициативу, не перевели игру в зону соперника.

— Вторую игру подряд пропускает Джордан Уил. Что с ним? И насколько вы довольны легионерами?

— Я сказал, что команда играет слабо. Легионеры, россияне — все играют слабо. Всем надо добавлять.