Немировски: «Чехович не играл с «Сибирью», потому что у него не идет в последних матчах»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«В целом мы довольны. Это был очень важный матч, потому что он завершал выездную серию. Хорошая победа. Важным был силовой прием Миле на первых секундах. Он сразу показал, как мы собираемся играть. Когда удаляешься, нужно сдержать соперника, который перехватывает инициативу. Во втором периоде мы, конечно, много удалялись, но сыграли неплохо. Голова по-другому думала. Когда мы играем быстро, все получается. Когда мы начинаем слишком много выдумывать, начинаются неприятности.

Иван Чехович сегодня не играл, потому что в последних матчах у него не идет, мы решили его снять. В следующем матче он будет играть», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Миле. Два очка набрал Марек Хривик (0+2). Свой второй шатаут в КХЛ оформил голкипер «Торпедо» Петр Кочетков.