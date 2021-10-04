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Форвард ЦСКА Окулов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

20:45
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (идет второй период, счет — 2:1).

Форвард «армейцев» отличился в середине второго периода, ему ассистировали Александр Попов и Максим Соркин. Для Окулова эта шайба стала 100-й в КХЛ.

26-летний нападающий ренее выступал в КХЛ за «Сибирь». Всего на его счету с учетом плей-офф 372 матча, в которых он набрал 222 (100+122) очка.

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Александр Кравченко все материалы автора

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