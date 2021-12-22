«Нефтехимик» в гостях победил «Амур»

«Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко и Марат Хайруллин. У гостей единственную шайбу забросил Александр Горшков.

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 39 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной Конференции. «Амур» с 37 очками занимает десятую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Митякин — 6 (Порядин, Сидоров), 0:10 — 0:1. Лещенко — 5 (бол., Митякин, Секстон), 39:05 — 0:2. Горшков — 10 (Бутузов, Николишин), 57:13 — 1:2. Хайруллин — 16 (п.в., Галимов), 59:48 — 1:3.

Вратари: Бартошак (54:31 — 55:15, 59:31 — 59:48) — Туохимаа.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (13+7+16) — 28 (7+11+10).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

22 декабря. Хабаровск. «Платинум Арена».