Старший тренер «Сочи» Андрей Зюзин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2).

Отметим, что главный тренер сочинцев Андрей Назаров пропускал эту встречу из-за дисквалификации.

«Хорошая игра после небольшого перерыва. Ребята молодцы. Хорошо подготовились во время паузы. Первый период немножко раскачивались, второй уже лучше и по нарастающей пошло. Ребята выполнили установку на игру — выиграли матч», — цитирует Зюзина сайт «Динамо».