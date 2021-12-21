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Старший тренер «Сочи»: «Ребята выполнили установку на игру — выиграли матч»

23:16
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Старший тренер «Сочи» Андрей Зюзин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2).

Отметим, что главный тренер сочинцев Андрей Назаров пропускал эту встречу из-за дисквалификации.

«Хорошая игра после небольшого перерыва. Ребята молодцы. Хорошо подготовились во время паузы. Первый период немножко раскачивались, второй уже лучше и по нарастающей пошло. Ребята выполнили установку на игру — выиграли матч», — цитирует Зюзина сайт «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/186262-aleksey_kudashov____ne_byilo_ostrotyi_pered_vorotami__

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Иван Шитик все материалы автора
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