Быков считает, что решение о приостановке КХЛ является взвешенным

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение КХЛ приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса.

«Думаю, что люди, которые принимают такие решения, все взвешивают. У них перед глазами при принятии решения есть полная информация о состоянии дел с эпидемиологической стороны в клубах. Видимо, штамм коронавируса «Омикрон» сильно заразный, поэтому и принято это решение, чтобы сохранить здоровье. Здесь очень важно понимать, что все это сделано для людей, которые занимаются хоккеем, которые руководят вокруг, в командах, потому что они находятся в опасной зоне. Прежде всего нужно думать о здоровье людей, граждан нашей страны. Конечно, для самого чемпионата это не такой простое решение, но по тому, как будет дальше складываться эпидемиологическая ситуация, будут принимать, возможно, дополнительные меры.

Это ж все переносится до определенного момента, команды не смогут играть летом, потому что начнется уже и следующий сезон. Нужно отдать должное уважение руководству КХЛ, потому что оно ищет варианты, как лучше и качественней можно закончить чемпионат, выявить чемпиона с наименьшими потерями.

Хотелось бы, конечно, чтобы у кандидатов в олимпийскую сборную была практика, но здоровье превыше всего. Кто-то может соглашаться с этим решением, кто-то нет, но люди, которые его приняли, все взвесили, они имеет более полную информацию по коронавирусу в Лиге, чем кто-либо еще. Весь мир находится в непростой ситуации, тем более, наша страна, которая на передовой в борьбе с эпидемией. Мы привились «Спутником», и очень рады этому, потому что доверяем нашей стране, но люди должны понимать, что прививка не спасает от заражения. Важно соблюдать санитарные меры везде. Дисциплинированность наших граждан поможет преодолеть эти сложные времена", — сказал Быков «СЭ».

По решению лиги игровые дни 15, 17, 19 и 21 января будут перенесены на более поздние даты, о которых дополнительно сообщат.