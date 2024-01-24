«Нефтехимик» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» — «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске 24 января и завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей отличились Андрей Белевич и Никита Шавин. Победную шайбу в овертайме забил Игорь Ларионов. У хозяев дубль оформил Никита Сетдиков. В обоих случаях ему ассистировал Андрей Белозеров.