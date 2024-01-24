Старший тренер ЦСКА Якубов — о победе над минским «Динамо»: «Молодцы, что забили, но этого мало»
Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов, исполнявший функции главного тренера в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1), подвел итоги матча. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пропустил матч по состоянию здоровья.
— Достаточно сложная игра, минское «Динамо» играло очень здорово, — начал тренер. — Было впечатление, будто разучились играть в обороне. Есть над чем работать. Ребята молодцы, что забили, но мне кажется, что этого мало, учитывая наше мастерство и наших исполнителей.
— Игра в первом периоде большую часть времени проходила возле ворот соперника, однако именно минское «Динамо» ушло на перерыв с преимуществом в одну шайбу. С чем связана такая игра?
— Мы готовились к этой игре, не смогли забить, к сожалению. Так бывает, это хоккей.
ЦСКА набрал 61 очко за 54 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице «Запада». У «Динамо» 53 очка в 54 встречах и 8-я строчка.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|СКА
|55
|36
|19
|75
|3
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|1 : 4
|24.01
|19:00
|
Витязь – Сибирь
|1 : 4
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|1 : 2
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|2 : 3 ОТ
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|7 : 0
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|2 : 1