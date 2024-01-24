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Сегодня, 23:08

«Локомотив» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Локомотив» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ярославле 24 января и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев. «Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и идет на 10-й строчке.

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ХК Локомотив (Ярославль)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 СКА 55 36 19 75
3 Динамо М 54 35 19 74
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 55 17 38 40
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Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 1 : 4
24.01 19:00
Витязь – Сибирь
 1 : 4
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 1 : 2
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 2 : 3 ОТ
24.01 19:30
СКА – Барыс
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