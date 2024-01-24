«Локомотив» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ярославле 24 января и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев. «Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и идет на 10-й строчке.