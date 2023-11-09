«Нефтехимик» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. У «Нефтехимика» — 29 очков и 8-е место таблицы Восточной конференции.

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