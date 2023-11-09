Арбитру матча «Лада» — «Ак Барс» наложили три шва после попадания шайбы в лицо
Арбитр Сергей Беляев получил травму во время матча «Лада» — «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
Шайба попала судье в лицо в третьем периоде, после чего тот покинул лед.
В больнице Тольятти Беляеву наложили три шва, сообщает журналист «СЭ» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале.
Источник: https://t.me/derzhiperedachu/40193
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|9.11
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|
Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
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Лада – Ак Барс
|3 : 2
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|19:00
|
Нефтехимик – Спартак
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|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
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|9.11
|19:30
|
СКА – Трактор
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ЦСКА – Авангард
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