Арбитру матча «Лада» — «Ак Барс» наложили три шва после попадания шайбы в лицо

Арбитр Сергей Беляев получил травму во время матча «Лада» — «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Шайба попала судье в лицо в третьем периоде, после чего тот покинул лед.

В больнице Тольятти Беляеву наложили три шва, сообщает журналист «СЭ» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале.