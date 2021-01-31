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«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

19:25
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«Нефтехимик» принимал «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх со счетом 4:1.

В составе победителей две голевые передачи сделал нападающий Сергей Шмелев.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Порядин — 12 (Энлунд, Сидоров), 14:07 — 1:0. Точицкий — 6, 17:02 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Рундблад, Шмелев), 33:15 — 1:2. Петьков — 6 (Мищенко, Шмелев), 44:09 — 1:3. Володин — 4 (Галимов), 52:31 — 1:4.

Вратари: Иванников — Кульбаков.

Штраф: 8 — 34.

Броски: 37 (13+8+16) — 27 (10+9+8).

Судьи: Кулев, Спирин.

31 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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