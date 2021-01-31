«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
19:25
«Нефтехимик» принимал «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх со счетом 4:1.
В составе победителей две голевые передачи сделал нападающий Сергей Шмелев.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Порядин — 12 (Энлунд, Сидоров), 14:07 — 1:0. Точицкий — 6, 17:02 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Рундблад, Шмелев), 33:15 — 1:2. Петьков — 6 (Мищенко, Шмелев), 44:09 — 1:3. Володин — 4 (Галимов), 52:31 — 1:4.
Вратари: Иванников — Кульбаков.
Штраф: 8 — 34.
Броски: 37 (13+8+16) — 27 (10+9+8).
Судьи: Кулев, Спирин.
31 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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