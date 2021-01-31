Минское «Динамо» переиграло «Витязь», Паре прервал безголевую серию

Минское «Динамо» одержало победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги. Минчане взяли верх со счетом 5:4.

Нападающий «зубров» Франсис Паре забил гол. Это первая шайба форварда в нынешнем сезоне КХЛ. Он прервал 30-матчевую безголевую серию. Гол стал для Паре первым с 15 февраля 2020 года.

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«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Голы: Клинкхаммер — 11 (Митчелл, Принс), 14:32 — 1:0. Дергачев — 10 (мен.), 18:28 — 1:1. Паре — 1 (бол., Митчелл, Горбунов), 19:26 — 2:1. Пыленков — 4 (бол., Ержабек, Моисеев), 21:21 — 2:2. Усов — 3 (Демков, Колячонок), 23:36 — 3:2. Моисеев — 7 (Гребенщиков), 24:44 — 3:3. Горбунов — 6 (Паре, Мосалев), 45:08 — 4:3. Принс — 21 (бол., Клинкхаммер, Демков), 58:50 — 5:3. Хультстрем — 7 (бол., Дэнфорт, Моисеев), 59:22 — 5:4.

Вратари: Фурх — Ежов (59:09 — 59:22, 59:35).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 31 (8+15+8) — 22 (5+8+9).

Судьи: Бирин, Гашилов.

31 января. Минск. «Минск-Арена».