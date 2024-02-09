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Сегодня, 21:22

«Сибирь» в овертайме обыграла «Нефтехимик»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме обыграла «Нефтехимик» на выезде со счетом 2:1.

В основное время на гол Булата Шафигуллина гости ответили точным броском Энди Андреоффа. В овертайме Андреофф забил второй гол и принес своей команде победу.

После этого матча «Сибирь» с 60 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 62 очками — на восьмой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шафигуллин — 11 (Ди, Дергачев), 23:45 — 1:0. Андреофф — 25 (Бек, Хамидуллин), 39:23 — 1:1. Андреофф — 26 (бол., Бутузов, Мерфи), 64:59 — 1:2.

Вратари: Долганов — Красоткин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+11+4+3) — 24 (4+10+7+3).

Судьи: Оскирко, Соин.

9 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3729 зрителей.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
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9 Амур 61 25 36 62
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12 Барыс 60 19 41 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
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4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 61 34 27 73
6 Северсталь 60 31 29 70
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