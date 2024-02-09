«Сибирь» в овертайме обыграла «Нефтехимик»
«Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме обыграла «Нефтехимик» на выезде со счетом 2:1.
В основное время на гол Булата Шафигуллина гости ответили точным броском Энди Андреоффа. В овертайме Андреофф забил второй гол и принес своей команде победу.
После этого матча «Сибирь» с 60 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 62 очками — на восьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шафигуллин — 11 (Ди, Дергачев), 23:45 — 1:0. Андреофф — 25 (Бек, Хамидуллин), 39:23 — 1:1. Андреофф — 26 (бол., Бутузов, Мерфи), 64:59 — 1:2.
Вратари: Долганов — Красоткин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+11+4+3) — 24 (4+10+7+3).
Судьи: Оскирко, Соин.
9 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3729 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Ак Барс
|60
|36
|24
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|62
|25
|37
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|60
|19
|41
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|61
|40
|21
|84
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|61
|36
|25
|80
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|60
|31
|29
|70
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
|9.02
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|5 : 3
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|1 : 2 ОТ