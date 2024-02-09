«Сибирь» в овертайме обыграла «Нефтехимик»

«Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в овертайме обыграла «Нефтехимик» на выезде со счетом 2:1.

В основное время на гол Булата Шафигуллина гости ответили точным броском Энди Андреоффа. В овертайме Андреофф забил второй гол и принес своей команде победу.

После этого матча «Сибирь» с 60 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 62 очками — на восьмой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шафигуллин — 11 (Ди, Дергачев), 23:45 — 1:0. Андреофф — 25 (Бек, Хамидуллин), 39:23 — 1:1. Андреофф — 26 (бол., Бутузов, Мерфи), 64:59 — 1:2.

Вратари: Долганов — Красоткин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+11+4+3) — 24 (4+10+7+3).

Судьи: Оскирко, Соин.

9 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3729 зрителей.