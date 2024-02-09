«Торпедо» обыграло «Сочи», Артамонов оформил дубль
«Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграло «Сочи» со счетом 5:3.
В составе нижегородцев дубль оформил Никита Артамонов, еще по голу забили Данил Веряев, Роберт Линч и Дмитрий Бреус. У гостей шайбы забросили Матвей Мичков, Даниил Сероух и Артур Тянулин.
После этого матча «Торпедо» с 73 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сочи» с 47 очками — на 10-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Голы: Артамонов — 6, 23:00 — 1:0. Веряев — 2 (Белевич, Орлов), 25:03 — 2:0. Мичков — 16 (Тянулин, Хуснутдинов), 37:12 — 2:1. Сероух — 4 (Чебыкин), 41:38 — 2:2. Артамонов — 7 (бол., Виноградов), 44:04 — 3:2. Линч — 6 (Веряев, Ли), 44:57 — 4:2. Тянулин — 16 (Мичков), 52:41 — 5:3.
Вратари: Гуска — Бердин (57:49).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (7+10+10) — 26 (5+5+16).
Судьи: Овчинников, Раводин.
9 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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