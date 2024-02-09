Морозов прокомментировал переизбрание на пост президента КХЛ
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о решении Совета директоров лиги, который единогласно переизбрал его на новый срок.
«Благодарен Совету директоров Лиги и его председателю Геннадию Николаевичу Тимченко за доверие и поддержку, оказанные мне четыре года назад и сейчас, — приводит официальный сайт КХЛ слова Морозова. — Мои первые месяцы работы были сложными из-за пандемии, приходилось принимать сложные и непопулярные решения. Это трудности, с которыми мы столкнулись, но которые сделали нас сильнее. Затем случился новый вызов, но даже в текущих геополитических условиях мы продолжаем развиваться, совершенствовать свой продукт, заинтересовать и влюблять в себя новых болельщиков».
Морозов отметил, что была успешно реализована семилетняя стратегия развития КХЛ, а теперь подготовлена новая.
«Мы успешно реализовали семилетнюю стратегию развития Лиги, которая была принята еще при Дмитрии Николаевиче Чернышенко, а теперь провели серьезную работу при подготовке новой Стратегии, направленной на наших болельщиков, хоккеистов и зрелищность. Ведется большая и кропотливая работа по увеличению коммерческого потенциала клубов — Лига и клубы должны стать еще более привлекательными для новых партнеров и болельщиков», — сказал он.
Президент КХЛ подчеркнул, что впереди самая важная и интригующая часть сезона — плей-офф.
«В этом сезоне нас ждет перекрестный розыгрыш со второго раунда, мы уверены, что это новшество привнесет больше интриги и интересных противостояний. В следующем же сезоне планируем продлить наш чемпионат и вручить Кубок Гагарина сильнейшей команде уже в мае! Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в команду КХЛ. Впереди нас ждет много совместной работы на благо нашей любимой игры. Я — и каждый в коллективе КХЛ — сделаем все, чтобы интерес к хоккею только рос, и лучшие выявлялись в честной спортивной борьбе на ледовой площадке», — заключил Морозов.
46-летний экс-хоккеист занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года.
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