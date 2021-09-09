«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» и продлил победную серию

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу нижнекамского клуба.

Шайбы в составе победителей забросили Максим Березин, Кирилл Воробьев, Лукаш Клок и Марат Хайруллин. У «Сибири» отличились Денис Бодров и Денис Голубев.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Бодров — 1 (Литовченко, Морозов), 3:47 — 0:1. Березин — 1 (Галимов, Шутов), 11:10 — 1:1. Голубев — 2 (Морозов), 13:52 — 1:2. Воробьев — 1 (Глазков, Е.А. Попов), 34:17 — 2:2. Клок — 1 (Порядин, Хайруллин), 37:13 — 3:2. Хайруллин — 2 (п.в., Клок, Хафизов), 59:58 — 4:2.

Вратари: Туохимаа — Сятери (58:27 — 59:58).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+10+7) — 26 (13+6+7).

Судьи: Гамалей, Оленин.

9 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».