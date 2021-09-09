«Торпедо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ

«Торпедо» обыграло «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородского клуба. Автором победной шайбы стал Зият Пайгин.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Гараев — 1 (Бабенко, Жабреев), 16:33 — 0:1. Гривик — 1 (Заар, Леннстрем), 25:45 — 1:1. Пайгин — 1 (бол., Миле, Чехович), 36:53 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Хелльберг (58:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (13+9+5) — 30 (11+7+12).

Судьи: Гофман, Кочетов.

9 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».