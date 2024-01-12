Видеотрансляция игры КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» в Кинопоиске начнется в 18.45 мск

12 января «Нефтехимик» в Нижнекамске примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Нефтехим-Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» тренера Олега Леонтьева набрал 49 очков за 50 игр, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» Виктора Козлова располагается на третьей строчке с 63 баллами на Востоке.

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