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«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом

08:42
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«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом, сообщает официальный Twitter клуба.

— Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, говорится в сообщении.

30-летний американец в текущем сезоне провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В четырех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1239063865847173121

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