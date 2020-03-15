«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом
08:42
«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом, сообщает официальный Twitter клуба.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 15, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом.
Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/E2t40migM6
— Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, говорится в сообщении.
30-летний американец в текущем сезоне провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В четырех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1239063865847173121