«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом, сообщает официальный Twitter клуба.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом.



Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/E2t40migM6 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 15, 2020

— Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, говорится в сообщении.

30-летний американец в текущем сезоне провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В четырех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.