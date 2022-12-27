«Нефтехимик» продлил соглашение с защитником Кашниковым до конца сезона-2024/25

«Нефтехимик» продлил соглашение с защитником Евгением Кашниковым до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний игрок пополнил команду летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 42 матча и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности (+4).

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 43 матчах.