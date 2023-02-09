«Нефтехимик» продлил контракты с Семеновым и Шафигуллиным
Защитник Глеб Семенов и форвард Булат Шафигуллин продлили контракты с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним Семеновым рассчитано до конца сезона-2024/25.
В текущем сезоне Семенов провел 28 матчей в КХЛ, в котрых забил один гол. На счету 24-летнего Шафигуллина 13 (4+9) очков в 30 играх.
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