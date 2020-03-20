«Нефтехимик» продлил контракты с Голубовичем и Волгиным

«Нефтехимик» продлил контракты с нападающим Артемом Голубовичем и защитником Алексеем Волгиным. Соглашения рассчитан на два и один год соответственно, сообщает официальный сайт команды.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракты с нападающим Артемом Голубовичем на 2 года и защитником Алексеем Волгиным на 1 сезон. pic.twitter.com/syLzucMHes — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 20, 2020

29-летний Волгин провел за «Нефтехимик» в прошедшем сезоне 25 игр и забросил 1 шайбу. В прошедшем сезоне 21-летний Голубович выступал в ВХЛ в самарском ЦСК ВВС, куда был командирован, и в 42 встречах отметился 5 (2+3) очками.