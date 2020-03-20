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«Нефтехимик» продлил контракты с Голубовичем и Волгиным

10:18
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«Нефтехимик» продлил контракты с нападающим Артемом Голубовичем и защитником Алексеем Волгиным. Соглашения рассчитан на два и один год соответственно, сообщает официальный сайт команды.

29-летний Волгин провел за «Нефтехимик» в прошедшем сезоне 25 игр и забросил 1 шайбу. В прошедшем сезоне 21-летний Голубович выступал в ВХЛ в самарском ЦСК ВВС, куда был командирован, и в 42 встречах отметился 5 (2+3) очками.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/

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