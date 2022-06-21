«Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим

«Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим Энтони Камара. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В 2011 году Камара был задрафтован «Бостоном» в третьем раунде под общим номером 81.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе чешского клуба «Пардубице», набрав 38 (22+16) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также на его счету 88 минут штрафа. В плей-офф он сделал две передачи в восьми играх.