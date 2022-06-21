«Авангард» сформировал тренерский штаб команды на сезон-2022/23

«Авангард» на официальном сайт объявил, что был сформирован тренерский штаб команды на сезон-2022/23.

Экс-главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашев вошел в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента. Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты заключены сроком на один год.

Дмитрий Рябыкин — главный тренер.

Олег Микульчик — старший тренер.

Антон Курьянов — тренер.

Константин Курашев — тренер-ассистент.

Сергей Звягин — тренер вратарей.

Брэндон Бови — тренер по физической подготовке.

Вячеслав Макрицкий — ассистент тренера по физической подготовке.

Олег Новицкий — тренер-видеооператор.

Илья Устымчук — ассистент тренера-видеооператора.

4 апреля Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера команды из Омска. Под его руководством «Авангард» дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи выиграли плей-офф КХЛ.