Бывшего хоккеиста «Спартака» госпитализировали из-за передозировки наркотиками

Бывшего хоккеиста «Спартака» Александра Чирву госпитализировали в Подмосковье из-за передозировки наркотическими веществами, сообщает «КП».

Дежурный врач сообщил оперативникам, что Александра срочно доставили в реанимацию с признаками передозировки.

«В одну из больниц Московской области был доставлен 26-летний Александр Чирва. Установлено, что мужчину забрала карета скорой помощи из одного из многоквартирных домов на улице Триумфальная в Одинцово. Александр находился в бессознательном состоянии и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у спортсмена передозировку наркотическими веществами», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Александр Чирва в разные годы выступал за столичный «Спартак» в МХЛ, казанский клуб «Барс», а также за команды из юниорских лиг Канады.