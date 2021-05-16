«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим защитником «Слована» Клоком
19:22
«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Лукашем Клоком.
Срок соглашения с 25-летним чехом не сообщается.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 16, 2021
ХК «Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником Лукашем Клоком (07/01/1995, 189/101, хват левый).
Мы рады приветствовать Лукаша в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/3XQn8hZlNv
В сезоне-2018/19 Клок выступал в КХЛ в составе «Слована». Минувший сезон хоккеист провел в «Лукко», с которым выиграл чемпионат Финляндии, набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю