«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим защитником «Слована» Клоком

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Лукашем Клоком.

Срок соглашения с 25-летним чехом не сообщается.

?ОФИЦИАЛЬНО?



ХК «Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником Лукашем Клоком (07/01/1995, 189/101, хват левый).



Мы рады приветствовать Лукаша в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/3XQn8hZlNv — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 16, 2021

В сезоне-2018/19 Клок выступал в КХЛ в составе «Слована». Минувший сезон хоккеист провел в «Лукко», с которым выиграл чемпионат Финляндии, набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах.