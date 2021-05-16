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«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим защитником «Слована» Клоком

19:22
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«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Лукашем Клоком.

Срок соглашения с 25-летним чехом не сообщается.

В сезоне-2018/19 Клок выступал в КХЛ в составе «Слована». Минувший сезон хоккеист провел в «Лукко», с которым выиграл чемпионат Финляндии, набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах.

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