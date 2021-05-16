Финский голкипер Туохимаа подписал контракт с «Нефтехимиком»

Экс-голкипер финского ХИФКа Франс Туохимаа официально стал игроком «Нефтехимика».

?ОФИЦИАЛЬНО?



ХК «Нефтехимик» подписал контракт с голкипером из Финляндии Франсом Туохимаа (19.08.1991, 188/87, хват левый).



Мы рады приветствовать Франса в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/eDRJBpkb1L — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 16, 2021

В минувшем сезоне он провел за ХИФК 33 матча, одержав 15 побед и оформив 8 шат-аутов при коэффициенте надежности 2.12 с 89.8% отраженных бросков. В 2011 году Туохимаа на драфте НХЛ был выбран «Эдмонтоном» под общим 182-м номером.