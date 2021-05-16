Финский голкипер Туохимаа подписал контракт с «Нефтехимиком»
17:10
Экс-голкипер финского ХИФКа Франс Туохимаа официально стал игроком «Нефтехимика».
В минувшем сезоне он провел за ХИФК 33 матча, одержав 15 побед и оформив 8 шат-аутов при коэффициенте надежности 2.12 с 89.8% отраженных бросков. В 2011 году Туохимаа на драфте НХЛ был выбран «Эдмонтоном» под общим 182-м номером.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1393927811128299525
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