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Финский голкипер Туохимаа подписал контракт с «Нефтехимиком»

17:10
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Экс-голкипер финского ХИФКа Франс Туохимаа официально стал игроком «Нефтехимика».

В минувшем сезоне он провел за ХИФК 33 матча, одержав 15 побед и оформив 8 шат-аутов при коэффициенте надежности 2.12 с 89.8% отраженных бросков. В 2011 году Туохимаа на драфте НХЛ был выбран «Эдмонтоном» под общим 182-м номером.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1393927811128299525

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