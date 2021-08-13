«Нефтехимик» обыграл «Амур» на Мемориале Ромазана
15:21
«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче на Мемориала И. Ромазана со счетом 4:1.
В составе «Нефтехимика» шайбы забивали Чивилев, Бикмуллин, Шафигуллин и Попов.
Единственную шайбу «Амура» забил Гиздатуллин.
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Мемориал И. Ромазана
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чивилев — 1 (Порядин, Хайруллин), 17:45 — 0:1. Бикмуллин — 2 (Хафизов), 35:23 — 0:2. Шафигуллин — 1 (бол., Секстон, Бикмуллин), 41:51 — 0:3. Попов — 1 (бол., Чивилев, Клок), 42:06 — 0:4. Гиздатуллин — 1 (бол., Медведев), 56:36 — 1:4.
Вратари: Аликин — Туохимаа.
Судьи: Гашилов, Спирин.
13 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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