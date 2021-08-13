Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский в интервью «СЭ» рассказал о пользе обмена из «Салавата Юлаева» в уральский клуб.

— Ваш папа в одном из интервью говорил, что обмен из Уфы в «Автомобилист» дал вам возможность разозлиться и заиграть по-взрослому. Согласны с ним?

— Да, конечно. Даже не знаю, что бы было, останься я в Уфе. В «Автомобилисте» мне дали шанс. Спасибо Олегу Иаганесовичу, что пригласил меня сюда. Тогда с командой работал Андрей Разин, который дал мне толчок в большой хоккей.

— Не осталось обиды на «Салават Юлаев»?

— Нет, а какая обида? Тогда я был молодым, нет никаких обид.

— Согласны, что уфимский клуб очень нерационально использует местных воспитанников? У «Салавата» сильная школа, но до основной команды поднимают единиц, а часть игроков обменивают в другие клубы. Шансов просто не дают.

— Амиров играет, Башкиров, Алалыкин, Мухамадуллин. Сейчас подписали Зубарева — свой же воспитанник?

— Я говорю немного о другом.

— Понимаю. Видимо, молодые игроки так показывают себя, когда переходят на взрослый уровень. После «Толпара» их переводят в «Торос». Если они проявят себя хорошо, им дадут шанс. А так — да, очень много воспитанников раскидано по России. Конечно, хотелось бы, чтобы играло больше воспитанников в башкирской команде, ведь у «Салавата» хорошая школа.